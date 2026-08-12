Lucky Cement verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lucky Cement hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0.25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucky Cement noch ein Gewinn pro Aktie von 0.190 USD in den Büchern gestanden.

Lucky Cement hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 499.0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 414.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0.870 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Lucky Cement 0.750 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14.42 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.84 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1.61 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch