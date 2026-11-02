Lucky Cement stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lucky Cement hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 14.76 PKR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lucky Cement 15.01 PKR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 131.86 Milliarden PKR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 123.60 Milliarden PKR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch