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12.08.2026 06:37:00
Lucky Cement präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Lucky Cement hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 0.25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucky Cement 0.190 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20.44 Prozent auf 499.2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 414.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Lucky Cement hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0.870 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0.750 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 1.84 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1.61 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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