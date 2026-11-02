Lucky Cement informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lucky Cement hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.21 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucky Cement in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 475.0 Millionen USD im Vergleich zu 437.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch