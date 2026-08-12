Lucky Cement hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lucky Cement hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 17.31 PKR. Im letzten Jahr hatte Lucky Cement einen Gewinn von 13.41 PKR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19.02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 139.03 Milliarden PKR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 116.82 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 60.78 PKR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 52.53 PKR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Lucky Cement im vergangenen Geschäftsjahr 516.36 Milliarden PKR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14.84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lucky Cement 449.63 Milliarden PKR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch