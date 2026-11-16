LUCKLAND präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LUCKLAND hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.86 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 130.95 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 42.12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15.62 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9.04 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch