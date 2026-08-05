Luckin Coffee: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Luckin Coffee hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Luckin Coffee 0.540 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Luckin Coffee im vergangenen Quartal 2.33 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Luckin Coffee 1.71 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch