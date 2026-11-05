Luckin Coffee legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Luckin Coffee hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0.87 USD. Im letzten Jahr hatte Luckin Coffee einen Gewinn von 0.550 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Luckin Coffee 2.65 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24.25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch