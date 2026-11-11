Lucid Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lucid Group hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2.74 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid Group ein EPS von -3.310 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 350.3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lucid Group 336.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch