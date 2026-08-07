Lucid Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Lucid Group hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3.30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56.25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 405.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 259.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch