Lucid Aktie 112781366 / US5494981039
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06.10.2026 08:31:42
Lucid Group Delivered 3,806 Vehicles In Q3
(RTTNews) - Lucid Group Inc. (LCID), an American electric vehicle manufacturer, said Tuesday that it produced 2,954 vehicles and delivered 3,806 vehicles in the third quarter of 2026. The company said that deliveries exceeded production as it reduced existing vehicle inventory and converted it into customer deliveries.
The company said that this move is part of its previously announced operating reset targeting $1.4 billion in cash flow improvements in fiscal 2026.
Lucid Group said that production declined sequentially, in line with its previously announced elimination of the second shift at AMP-1 in June. The company added that deliveries remained above production as it progresses with its existing vehicle inventory.
On the NASDAQ, LCID ended Monday's trading at $4.1700, up $0.0400 or 0.97 percent.
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