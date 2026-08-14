Lucid Diagnostics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lucid Diagnostics hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.080 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 1.5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lucid Diagnostics 1.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch