|
03.09.2026 06:37:00
LUBAWA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
LUBAWA hat sich am 01.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das EPS lag bei 0.12 PLN. Im letzten Jahr hatte LUBAWA einen Gewinn von 0.300 PLN je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat LUBAWA 121.8 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40.40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 204.4 Millionen PLN umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX stabil -- Asiens Börsen auf Erholungskurs
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag etwas fester. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien steht die Börsenampel am Donnerstag auf Grün.