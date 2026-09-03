LUBAWA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LUBAWA hat sich am 01.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 0.12 PLN. Im letzten Jahr hatte LUBAWA einen Gewinn von 0.300 PLN je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat LUBAWA 121.8 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40.40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 204.4 Millionen PLN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch