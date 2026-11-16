LTS,Inc Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LTS,Inc Registered liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LTS,Inc Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 48.32 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LTS,Inc Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 53.86 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.93 Prozent auf 4.35 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch