LTS,Inc Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LTS,Inc Registered hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 19.73 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LTS,Inc Registered noch ein Gewinn pro Aktie von -23.210 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LTS,Inc Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.13 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4.15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch