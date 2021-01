LTI devient le partenaire de services Elite de Snowflake

- La société est le partenaire de lancement du programme Snowcase de Snowflake, qui vise à développer et à commercialiser des solutions spécifiques à l'industrie pour accélérer la transformation des données dans le Cloud

MUMBAI, Inde, 8 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (code BSE : 540005) (NSE : LTI), une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, est devenue un partenaire de services Elite de Snowflake, l'entreprise d'hébergement des données dans le Cloud. Le partenariat Elite représente le plus haut niveau de partenariat dans le réseau de partenaires Snowflake. Cette réalisation reconnaît l'engagement de LTI à fournir des résultats amplifiés à grande échelle et rapidement sur les données dans le Cloud de Snowflake. Ce statut fait de LTI un partenaire de services privilégié pour Snowflake, avec une expertise et une expérience éprouvées.

LTI est également devenu le premier partenaire de Snowcase, un programme lancé par Snowflake pour développer et commercialiser des solutions spécifiques à l'industrie afin d'accélérer le voyage des entreprises pour la transformation des données dans le Cloud. Le premier Snowcase lancé avec LTI est « Data-Driven Manufacturing Transformation » (Transformation de la fabrication pilotée par la donnée), qui met en lumière les meilleures pratiques de la mise en œuvre de Snowflake, le projet phare de LTI pour un fabricant mondial. La migration accélérée et la simplification de la plateforme de données existante vers le Cloud Snowflake ont été réalisées en utilisant LTI Canvas PolarSled, LTI Mosaic & Qlik.

Sanjay Jalona, PDG et directeur général de LTI, a déclaré : « Snowflake est le partenaire privilégié des entreprises modernes en raison de sa capacité unique à découpler le stockage et le calcul. Notre alliance avec Snowflake s'est renforcée et approfondie au fil du temps, avec plusieurs initiatives et mises en œuvre communes de mise sur le marché. Le statut de partenaire Elite et l'alliance sur le programme Snowcase nous aideront à réaliser des transformations dirigées par Snowflake. »

Colleen Kapase, vice-présidente du partenariat et des alliances internationales chez Snowflake a déclaré : « La réussite de LTI en tant que partenaire Elite témoigne de sa grande expertise sur Snowflake. Nos nombreux projets conjoints récents avec des clients dans le monde entier reflètent leurs fortes capacités et leurs liens avec les clients, ce qui en fait un leader industriel idéal pour les services de Snowflake. Nous nous réjouissons de la poursuite de cet élan et d'un long partenariat avec LTI. »

Le partenariat entre LTI et Snowflake combine le meilleur de l'expertise de LTI en matière de modernisation et de transformation des données avec l'architecture innovante de Snowflake, son modèle de consommation unique et son extensibilité quasi illimitée. Grâce à un cadre de migration et de modernisation automatisé du Cloud, LTI Canvas PolarSled est un élément clé de différenciation dans la conduite des migrations de Snowflakes. Il permet aux entreprises de migrer rapidement leurs données dans le Cloud vers la plateforme unique et intégrée de Snowflake, de manière efficace et peu risquée.

LTI et Snowflake ont réalisé ensemble de nombreuses transformations réussies pour des clients du monde entier, et le partenariat vient compléter les aspirations de croissance exponentielle des deux entreprises.

À propos de LTI :

LTI (NSE : LTI) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide plus de 400 clients à réussir dans un monde où tout converge. Présents dans 32 pays, nous ne ménageons pas nos efforts pour nos clients et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI qui soutient leurs déploiements d'applications mobiles, sociales, analytiques, IdO et cloud. Fondé en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous donne une expertise inégalée dans le monde réel pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans tous les secteurs. Chaque jour, notre équipe de plus de 32 000 LTItes permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs activités commerciales et technologiques et d'apporter de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.lntinfotech.com ou suivez-nous sur : @LTI_Global

LTI Capacités de Snowflake - https://www.lntinfotech.com/enterprise-solutions/snowflake/

Le programme de Snowflake's Snowcase - https://www.lntinfotech.com/enterprise-solutions/snowflake/snowcase-data-driven-manufacturing-transformation/

LTI Canvas PolarSled - https://canvas.lntinfotech.com/lti-canvas-polarSled.html

