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07.08.2026 06:37:00
LTC Properties legte Quartalsergebnis vor
LTC Properties präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0.56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LTC Properties 0.320 USD je Aktie eingenommen.
LTC Properties hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 99.0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 63.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 60.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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