LTC Properties Aktie 948567 / US5021751020
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07.05.2026 03:36:49
LTC Properties, Inc. Bottom Line Climbs In Q1
(RTTNews) - LTC Properties, Inc. (LTC) announced a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $23.44 million, or $0.48 per share. This compares with $20.52 million, or $0.45 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 94.6% to $95.41 million from $49.03 million last year.
LTC Properties, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $23.44 Mln. vs. $20.52 Mln. last year. -EPS: $0.48 vs. $0.45 last year. -Revenue: $95.41 Mln vs. $49.03 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.80 To $ 1.84
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Nachrichten zu LTC Properties
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05.05.26
|Ausblick: LTC Properties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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21.04.26
|Erste Schätzungen: LTC Properties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)