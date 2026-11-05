LTC Properties gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LTC Properties hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 6.39 USD gegenüber -0.440 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 115.4 Millionen USD gegenüber 70.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch