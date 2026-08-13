LT Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LT Group hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.88 PHP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte LT Group 0.710 PHP je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6.32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32.65 Milliarden PHP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34.72 Milliarden PHP ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch