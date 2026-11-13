LT Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LT Group präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.81 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.700 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LT Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35.36 Milliarden PHP im Vergleich zu 34.84 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch