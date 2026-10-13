London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
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13.10.2026 16:04:00
LSEG-Aktie unter Druck: Milliardendeal mit Octus im Raum
Die London Stock Exchange Group erwägt einen milliardenschweren Zukauf.
Der Betreiber der Londoner Börse teilte am Dienstag mit, dass noch keine endgültige Vereinbarung getroffen worden sei und ein Deal nicht garantiert werden könne.
Die proprietären Daten von Octus decken laut LSEG den gesamten Kreditlebenszyklus ab, mit einer starken Position im Bereich illiquider und privater Kredite. Octus wiese dank eines Abo-Modells mit hoher Kundenbindung eine Historie zweistelligen Umsatzwachstums auf.
Die London Stock Exchange-Aktie verliert in London zeitweise 4,45 Prozent auf 83,70 GBP.
DJG/DJN/mgo/uxd
Dow Jones Newswires
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15:58
|Handel in Europa: STOXX 50 legt zu (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse London: FTSE 100 legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
15:41
|London Stock Exchange owner in talks to buy credit specialist Octus (Financial Times)
|
15:41
|London Stock Exchange owner in talks to buy credit specialist Octus (Financial Times)
|
12.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.10.26
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|09.10.26
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|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|05.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|05.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|05.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
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