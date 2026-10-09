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Kursverlauf 09.10.2026 17:58:15

LSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im FTSE 100

LSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im FTSE 100

Der FTSE 100 machte zum Handelsende Gewinne.

Airtel Africa
3.16 CHF -6.59%
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Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel schlussendlich um 1.06 Prozent stärker bei 10’552.05 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3.143 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.001 Prozent auf 10’441.50 Punkte an der Kurstafel, nach 10’441.60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10’577.33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10’441.50 Punkten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 0.857 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’670.06 Punkten berechnet. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Wert von 10’472.45 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9’509.40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.04 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit RELX (+ 4.82 Prozent auf 27.20 GBP), Antofagasta (+ 4.58 Prozent auf 37.70 GBP), Sage (+ 4.28 Prozent auf 10.72 GBP), Intermediate Capital Group (+ 4.21 Prozent auf 18.08 GBP) und Experian (+ 4.20 Prozent auf 26.82 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Airtel Africa (-6.27 Prozent auf 2.90 GBP), Vodafone Group (-4.86 Prozent auf 1.18 GBP), BT Group (-2.38 Prozent auf 1.93 GBP), Kingfisher (-1.36 Prozent auf 3.18 GBP) und International Consolidated Airlines (-0.98 Prozent auf 4.16 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 81’269’929 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 284.439 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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