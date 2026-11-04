LSE-Handel: FTSE 100 zum Start im Aufwind

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0.21 Prozent stärker bei 10’660.45 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3.268 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0.011 Prozent tiefer bei 10’637.28 Punkten, nach 10’638.43 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 10’672.49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’631.96 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0.643 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’461.95 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 10’879.38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9’714.96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.13 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Bank of Georgia Group (+ 3.96 Prozent auf 125.90 GBP), Fresnillo (+ 3.67 Prozent auf 23.70 GBP), Endeavour Mining (+ 3.43 Prozent auf 36.79 GBP), Antofagasta (+ 2.93 Prozent auf 32.30 GBP) und HSBC (+ 2.66 Prozent auf 12.91 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen BAE Systems (-4.27 Prozent auf 19.87 GBP), Weir Group (-3.73 Prozent auf 25.32 GBP), Coca-Cola European Partners (-3.48 Prozent auf 111.56 USD), Babcock International (-2.45 Prozent auf 10.22 GBP) und Smith Nephew (-1.88 Prozent auf 10.97 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2’797’498 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 267.221 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch