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Index-Bewegung 15.10.2026 09:28:17

LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsstart fester

LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsstart fester

Das macht der FTSE 100 heute.

Imperial Brands
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Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0.27 Prozent fester bei 10’753.51 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3.202 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.014 Prozent auf 10’723.37 Punkte an der Kurstafel, nach 10’724.86 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10’695.84 Punkte, das Tageshoch hingegen 10’759.34 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 1.91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10’658.13 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 10’515.92 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 15.10.2025, mit 9’424.75 Punkten bewertet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 8.06 Prozent. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Imperial Brands (+ 3.24 Prozent auf 28.68 GBP), RELX (+ 3.03 Prozent auf 28.59 GBP), Haleon (+ 3.01 Prozent auf 3.73 GBP), BAT (+ 2.98 Prozent auf 43.87 GBP) und Admiral Group (+ 2.74 Prozent auf 37.54 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Antofagasta (-5.60 Prozent auf 33.72 GBP), Computacenter (-4.39 Prozent auf 52.25 GBP), Rio Tinto (-4.20 Prozent auf 66.32 GBP), Halma (-4.20 Prozent auf 33.34 GBP) und Anglo American (-4.04 Prozent auf 39.15 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Glencore-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’858’092 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 289.659 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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