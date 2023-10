LSE-Handel: FTSE 100 zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Am Donnerstag legt der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0.26 Prozent auf 7’431.91 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.340 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 7’412.45 Punkten, nach 7’412.45 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 7’409.74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’451.40 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 2.32 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 05.09.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7’437.93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.07.2023, stand der FTSE 100 noch bei 7’442.10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, lag der FTSE 100 bei 7’052.62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 fiel der Index bereits um 1.62 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8’047.06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’206.82 Zählern markiert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Imperial Brands (+ 3.48 Prozent auf 16.35 GBP), Tesco (+ 3.21 Prozent auf 2.79 GBP), Entain (+ 1.99 Prozent auf 9.21 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1.81 Prozent auf 58.48 GBP) und Compass Group (+ 1.74 Prozent auf 20.46 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen BP (-1.45 Prozent auf 4.92 GBP), JD Sports Fashion (-1.11 Prozent auf 1.43 GBP), Barclays (-0.94 Prozent auf 1.52 GBP), GSK (-0.78 Prozent auf 14.75 GBP) und Anglo American (-0.70 Prozent auf 21.27 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8’752’935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 197.539 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10.12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch