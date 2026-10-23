LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Nachmittag Verluste

Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0.76 Prozent auf 10’642.99 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.260 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.003 Prozent auf 10’724.72 Punkte an der Kurstafel, nach 10’725.03 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10’641.36 Punkte, das Tageshoch hingegen 10’748.42 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 2.20 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, stand der FTSE 100 bei 10’705.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’639.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’578.57 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.95 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. 9’670.46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit BP (+ 3.14 Prozent auf 6.31 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2.84 Prozent auf 39.99 GBP), Ithaca Energy (+ 2.76 Prozent auf 2.98 GBP), Smith Nephew (+ 1.85 Prozent auf 11.55 GBP) und Compass Group (+ 1.65 Prozent auf 33.90 USD). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Rolls-Royce (-6.89 Prozent auf 11.73 GBP), Computacenter (-5.63 Prozent auf 45.58 GBP), Melrose Industries (-4.63 Prozent auf 4.53 GBP), Metlen Energy Metals (-3.75 Prozent auf 46.68 EUR) und Diploma (-3.72 Prozent auf 69.90 GBP).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 38’237’408 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 286.115 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch