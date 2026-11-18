Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel schlussendlich um 1.30 Prozent tiefer bei 10’551.17 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.312 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.006 Prozent auf 10’690.55 Punkte an der Kurstafel, nach 10’689.87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 10’537.47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’692.25 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 3.23 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’881.90 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10’728.04 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9’552.30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6.03 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit ConvaTec (+ 9.40 Prozent auf 2.70 GBP), Whitbread (+ 3.51 Prozent auf 28.93 GBP), Kingfisher (+ 3.14 Prozent auf 3.82 GBP), Croda International (+ 2.15 Prozent auf 38.51 GBP) und Games Workshop Group (+ 2.05 Prozent auf 169.20 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Antofagasta (-7.85 Prozent auf 27.82 GBP), Endeavour Mining (-7.24 Prozent auf 34.34 GBP), Anglo American (-7.19 Prozent auf 32.94 GBP), Glencore (-6.11 Prozent auf 4.61 GBP) und Fresnillo (-4.71 Prozent auf 22.65 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 139’141’433 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 276.922 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch