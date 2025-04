LSE-Handel FTSE 100 präsentiert sich mittags schwächer

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0.86 Prozent tiefer bei 8’560.62 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2.721 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0.000 Prozent höher bei 8’634.80 Punkten, nach 8’634.80 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 8’634.80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’551.78 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 1.13 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, notierte der FTSE 100 bei 8’809.74 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 02.01.2025, einen Stand von 8’260.09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.04.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 7’935.09 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 3.64 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8’908.82 Punkte. Bei 8’160.60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 2.21 Prozent auf 2.86 GBP), WPP 2012 (+ 1.54 Prozent auf 5.69 GBP), Flutter Entertainment (+ 1.37 Prozent auf 172.54 GBP), Diageo (+ 0.91 Prozent auf 20.41 GBP) und Bunzl (+ 0.68 Prozent auf 29.60 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Rolls-Royce (-3.53 Prozent auf 7.52 GBP), GSK (-3.27 Prozent auf 14.21 GBP), Melrose Industries (-3.21 Prozent auf 4.67 GBP), Taylor Wimpey (-2.68 Prozent auf 1.05 GBP) und Beazley (-2.63 Prozent auf 9.07 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 13’342’726 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die Unilever-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 218.786 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.82 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die M&G-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.34 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch