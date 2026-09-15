LSE-Handel FTSE 100 notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus

Am Dienstag verbucht der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0.52 Prozent auf 10’641.59 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3.188 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.002 Prozent auf 10’697.76 Punkte an der Kurstafel, nach 10’697.57 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10’640.67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10’697.76 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 10’750.11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10’430.62 Punkte. Der FTSE 100 lag noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 9’277.03 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.94 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Coca-Cola European Partners (+ 1.85 Prozent auf 104.67 USD), Kingfisher (+ 1.35 Prozent auf 2.92 GBP), JD Sports Fashion (+ 1.12 Prozent auf 0.77 GBP), Rentokil Initial (+ 0.80 Prozent auf 3.33 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 0.65 Prozent auf 154.95 USD). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Aberdeen Group (-2.35 Prozent auf 2.41 GBP), Barclays (-2.10 Prozent auf 4.68 GBP), Intermediate Capital Group (-2.09 Prozent auf 18.31 GBP), StJamess Place (-2.05 Prozent auf 11.02 GBP) und Standard Chartered (-1.91 Prozent auf 22.55 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 2’014’703 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 311.200 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch