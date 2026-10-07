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Kursentwicklung 07.10.2026 15:58:11

LSE-Handel FTSE 100 liegt nachmittags im Minus

LSE-Handel FTSE 100 liegt nachmittags im Minus

Der FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag mit negativem Vorzeichen.

Lloyds Banking Group
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Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0.80 Prozent tiefer bei 10’457.77 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.154 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0.005 Prozent stärker bei 10’542.18 Punkten, nach 10’541.69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10’453.72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10’542.18 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0.044 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’822.13 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’665.88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, notierte der FTSE 100 bei 9’483.58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5.09 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 4.11 Prozent auf 0.84 GBP), Haleon (+ 2.84 Prozent auf 3.44 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 2.41 Prozent auf 50.97 GBP), Marks Spencer (+ 2.02 Prozent auf 3.94 GBP) und Experian (+ 2.00 Prozent auf 25.53 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Prudential (-4.57 Prozent auf 8.82 GBP), Bank of Georgia Group (-4.20 Prozent auf 127.60 GBP), Endeavour Mining (-4.16 Prozent auf 40.33 GBP), HSBC (-4.02 Prozent auf 14.13 GBP) und Standard Chartered (-3.95 Prozent auf 21.64 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 50’092’246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 295.173 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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