LSE-Handel: FTSE 100 legt zum Handelsstart zu

Am Mittwoch legt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0.36 Prozent auf 10’696.35 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3.195 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0.001 Prozent höher bei 10’658.22 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10’658.13 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10’702.53 Punkte, das Tagestief hingegen 10’655.82 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 0.427 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’750.11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’494.21 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9’195.66 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.49 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Barratt Developments (+ 6.40 Prozent auf 2.94 GBP), Antofagasta (+ 2.77 Prozent auf 35.98 GBP), Fresnillo (+ 2.63 Prozent auf 29.26 GBP), Persimmon (+ 2.47 Prozent auf 11.26 GBP) und Games Workshop Group (+ 2.20 Prozent auf 181.00 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Marks Spencer (-4.53 Prozent auf 3.59 GBP), J Sainsbury (-2.09 Prozent auf 3.30 GBP), JD Sports Fashion (-1.64 Prozent auf 0.75 GBP), Coca-Cola European Partners (-1.59 Prozent auf 103.01 USD) und Entain (-1.59 Prozent auf 4.90 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’597’292 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 307.839 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch