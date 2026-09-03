LSE-Handel: FTSE 100 beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Am Donnerstag geht es im FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0.02 Prozent auf 10’758.49 Punkte nach oben. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.209 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.003 Prozent stärker bei 10’756.77 Punkten in den Handel, nach 10’756.45 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10’770.76 Punkte, das Tagestief hingegen 10’750.38 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0.611 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, lag der FTSE 100 bei 10’857.70 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 03.06.2026, einen Wert von 10’332.30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9’177.99 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8.11 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 1.30 Prozent auf 31.14 GBP), Endeavour Mining (+ 1.29 Prozent auf 46.28 GBP), Associated British Foods (+ 1.23 Prozent auf 20.56 GBP), Airtel Africa (+ 1.23 Prozent auf 3.46 GBP) und Vodafone Group (+ 1.09 Prozent auf 1.21 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Admiral Group (-2.49 Prozent auf 38.36 GBP), M&G (-2.16 Prozent auf 3.36 GBP), Aviva (-1.89 Prozent auf 7.18 GBP), Burberry (-1.63 Prozent auf 10.58 GBP) und Barratt Developments (-1.58 Prozent auf 3.00 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2’152’110 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 306.076 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14.84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch