LSE-Handel: FTSE 100 beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel zum Handelsende um 0.55 Prozent höher bei 8’356.94 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2.549 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 8’311.41 Punkten, nach 8’311.41 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8’374.02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 8’286.50 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 19.07.2024, wurde der FTSE 100 mit 8’155.72 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 8’420.26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 7’262.43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 8.23 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8’474.41 Punkten. Bei 7’404.08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Barratt Developments (+ 3.40 Prozent auf 5.54 GBP), Glencore (+ 2.81 Prozent auf 4.15 GBP), Fresnillo (+ 2.54 Prozent auf 5.46 GBP), Burberry (+ 2.33 Prozent auf 7.03 GBP) und Anglo American (+ 2.26 Prozent auf 22.35 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Hikma Pharmaceuticals (-1.55 Prozent auf 20.38 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-0.99 Prozent auf 74.95 GBP), Admiral Group (-0.91 Prozent auf 29.33 GBP), BAE Systems (-0.81 Prozent auf 13.39 GBP) und Rentokil Initial (-0.72 Prozent auf 4.83 GBP).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 59’214’419 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237.410 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch