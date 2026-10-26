LSE-Handel: FTSE 100 beendet den Montagshandel im Plus

Am Montag ging es im FTSE 100 via LSE letztendlich um 0.72 Prozent auf 10’767.33 Punkte nach oben. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.232 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.005 Prozent auf 10’690.94 Punkte an der Kurstafel, nach 10’690.36 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10’774.47 Punkte, das Tagestief hingegen 10’689.94 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’695.25 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’736.23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 9’645.62 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.20 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Computacenter (+ 13.07 Prozent auf 51.90 GBP), Babcock International (+ 6.39 Prozent auf 9.99 GBP), Rolls-Royce (+ 6.06 Prozent auf 12.35 GBP), International Consolidated Airlines (+ 4.23 Prozent auf 4.11 GBP) und BAE Systems (+ 4.14 Prozent auf 20.12 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Experian (-6.69 Prozent auf 29.00 GBP), Auto Trader Group (-2.62 Prozent auf 5.28 GBP), Sage (-2.49 Prozent auf 11.58 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1.79 Prozent auf 93.40 GBP) und SSE (-1.47 Prozent auf 24.85 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 91’867’848 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 276.121 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Bank of Georgia Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14.84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch