LSE-Handel: FTSE 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen

Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0.02 Prozent auf 10’722.85 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3.213 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.005 Prozent auf 10’720.85 Punkte an der Kurstafel, nach 10’720.30 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10’701.69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’740.95 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Wert von 10’600.37 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’323.75 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9’157.74 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.75 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10’989.45 Punkte. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell RELX (+ 2.01 Prozent auf 25.20 GBP), BP (+ 1.85 Prozent auf 5.29 GBP), BT Group (+ 1.83 Prozent auf 2.02 GBP), Whitbread (+ 1.72 Prozent auf 24.79 GBP) und Sage (+ 1.58 Prozent auf 10.64 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Endeavour Mining (-2.12 Prozent auf 41.06 GBP), Halma (-2.05 Prozent auf 36.26 GBP), Fresnillo (-1.95 Prozent auf 28.73 GBP), Coca-Cola European Partners (-1.92 Prozent auf 105.57 USD) und Antofagasta (-1.91 Prozent auf 35.47 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10’173’845 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 306.773 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch