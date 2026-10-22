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Profitabilität 22.10.2026 09:13:36

LSE-Aktie höher: Höhere Ziele und Milliarden-Übernahme in den USA

LSE-Aktie höher: Höhere Ziele und Milliarden-Übernahme in den USA

Der Börsenbetreiber und Finanzdatenanbieter London Stock Exchange (LSE) hat dank guter Geschäfte die Prognosen für das laufende Jahr erneut erhöht.

London Stock Exchange
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Bei den um Währungseffekte bereinigten Erlösen peilt das Unternehmen jetzt ein Plus von mindestens acht Prozent an. Dies teilte der im Stoxx 50 notierte Konzern am Donnerstag anlässlich der Zahlen zum dritten Quartal in London mit.

Auch beim Blick auf die Profitabilität ist der Börsenbetreiber etwas optimistischer geworden. Die LSE hatte erst im Sommer ihre Ziele angehoben.

Der Konzern kündigte zudem die Übernahme des auf Kreditmärkte spezialisierten US-Daten- und Informationsanbieters Octus für 3,5 Milliarden Dollar in bar an. Verkäufer ist die Beteiligungsgesellschaft Permira.

Die LSE-Aktie gewinnt im Londoner Handel zeitweise 1,07 Prozent auf 88,84 Pfund.

/zb/stk

LONDON (awp international)

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Long 13’615.11 13.92 SIB66U
Long 13’023.92 8.98 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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