Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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22.10.2026 09:13:36
LSE-Aktie höher: Höhere Ziele und Milliarden-Übernahme in den USA
Der Börsenbetreiber und Finanzdatenanbieter London Stock Exchange (LSE) hat dank guter Geschäfte die Prognosen für das laufende Jahr erneut erhöht.
Auch beim Blick auf die Profitabilität ist der Börsenbetreiber etwas optimistischer geworden. Die LSE hatte erst im Sommer ihre Ziele angehoben.
Der Konzern kündigte zudem die Übernahme des auf Kreditmärkte spezialisierten US-Daten- und Informationsanbieters Octus für 3,5 Milliarden Dollar in bar an. Verkäufer ist die Beteiligungsgesellschaft Permira.
Die LSE-Aktie gewinnt im Londoner Handel zeitweise 1,07 Prozent auf 88,84 Pfund.
/zb/stk
LONDON (awp international)
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