LSB Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LSB Industries hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.22 USD. Im Vorjahresviertel hatte LSB Industries 0.100 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 158.6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LSB Industries einen Umsatz von 155.4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch