LS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LS hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6890.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3663.00 KRW je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat LS 11’023.56 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7’854.43 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch