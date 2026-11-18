LS stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6792.00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 2396.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat LS 10’812.48 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33.94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8’072.77 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch