LS ELECTRIC Q4 Profit Rises
(RTTNews) - LS ELECTRIC Co., Ltd. (010120.KS) reported that its fourth quarter net income attributable to shareholders of parent company rose to 78.785 billion south Korean won from 62.632 billion won last year.
Operating income for the quarter was 130.249 billion won up from 119.897 billion won in the prior year.
Quarterly sales grew to 1.520 trillion won from 1.360 trillion won in the previous year.
LS ELECTRIC was trading at KRW 502,000.00 as of 10:42:40 AM GMT+9, reflecting an increase of KRW 1,000.00 or 0.20%.
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
