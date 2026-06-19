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19.06.2026 06:37:00
LQWD Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher
LQWD Technologies äusserte sich am 17.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.17 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.060 CAD erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.400 CAD. Im Vorjahr waren -0.160 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 200 Prozent auf 0.03 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.01 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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