LQR House: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

LQR House hat am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 12.54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LQR House -110.000 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LQR House in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 30.0 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch