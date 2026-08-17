LPN Development veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LPN Development hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 THB vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.010 THB erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.02 Milliarden THB – ein Plus von 32.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LPN Development 1.52 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch