Lpn Development: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lpn Development hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.010 THB je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2.02 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.52 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch