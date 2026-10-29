LPL Financial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LPL Financial hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17.40 Prozent auf 5.34 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch