Lowes Companies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lowes Companies stellte am 20.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4.17 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 23.96 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lowes Companies 23.59 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch