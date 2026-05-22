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22.05.2026 06:37:00
Lowes Companies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Lowes Companies hat am 20.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.92 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 23.08 Milliarden USD gegenüber 20.93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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