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19.11.2026 06:37:00
Lowes Companies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Lowes Companies präsentierte in der am 18.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2026 endete.
Lowes Companies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.88 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.76 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 20.81 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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