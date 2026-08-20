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20.08.2026 06:37:00
Lowes Companies gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Lowes Companies hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Mit einem EPS von 4.27 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lowes Companies mit 4.27 USD je Aktie genauso viel verdiente.
Lowes Companies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.96 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23.96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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